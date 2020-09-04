***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.09.2020 10:54
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHALA2020
Nominal Değer (TL)
560.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/09/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
11/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873257
BIST
11:001.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:007,4423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:008,8137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:00462,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,12
|Açılış
|: 462,39
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:00
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.336.676
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|AYCES
|46,90
|8.770
|% -6,01
|
|SISE
|6,25
|570.370.155
|% 3,14
|
|ASELS
|17,03
|233.739.485
|% 0,77
|
|FENER
|35,84
|219.574.920
|% 5,04
|
|GSRAY
|3,67
|191.731.488
|% 0,55
|
|GARAN
|6,81
|134.612.893
|% 0,74
|
|SISE
|6,25
|570.370.155
|% 3,14
|
|GSRAY
|3,67
|191.731.488
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,74
|68.860.938
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,04
|70.492.716
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,95
|99.438.998
|% -0,67
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4321
|7,4423
|% 0,13
|
|Euro
|8,8071
|8,8137
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,8595
|9,9090
|% 0,22
|
|Frank
|8,1354
|8,1844
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9771
|1,9870
|% 0,10
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|6,33
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|44,22
|44,22
|0,15
|