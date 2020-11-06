***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.11.2020 17:46
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL22127
Nominal Değer (TL)
240.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/11/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
05/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886719
BIST
17:351.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
17:358,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1603
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
17:3510,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2074
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
17:35536,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 9,26
|Açılış
|: 536,81
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BLCYT
|7,26
|61.276.628
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.364.723
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.160.544
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,99
|1.608.410.133
|% 0,43
|
|TSKB
|2,32
|1.563.501.812
|% 9,43
|
|KRDMD
|3,48
|1.527.363.410
|% 4,82
|
|ODAS
|3,63
|784.086.672
|% 1,11
|
|SISE
|6,60
|748.018.481
|% -0,45
|
|TSKB
|2,32
|1.563.501.812
|% 9,43
|
|KRDMD
|3,48
|1.527.363.410
|% 4,82
|
|SKBNK
|1,85
|567.314.168
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,81
|491.292.982
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,31
|560.887.116
|% 0,43
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5719
|8,5747
|% 1,89
|
|Euro
|10,1676
|10,1784
|% 2,15
|
|Sterlin
|11,2211
|11,2774
|% 1,74
|
|Frank
|9,4865
|9,5437
|% 2,37
|
|Riyal
|2,2781
|2,2896
|% 1,84
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|5,08
|
|Altın Gr.
|539
|539
|11,76
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|98,00
|
|Tam
|3.549
|3.640
|94,10
|
|Yarım
|1.715
|1.761
|45,52
|
|Çeyrek
|860
|880
|22,76
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|-0,83
|
Seans Raporu
17:33
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17:49KATMR
Yüzde 56.67 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 832 adet işlem
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 08 artarak (% 0.76 ) 1, 067
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, KSTUR, BRKO, YAPRK, NUHCM, EMNIS, AYCES, VANGD, ARTI, TKURU
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17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETYAT, EUKYO, MEGAP, MEGAP, EUYO, UZERB, BALAT, DIRIT