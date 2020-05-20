***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
20.05.2020 14:37
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T. Halk Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000 TL'den 2.473.776.223,776 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 21.05.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 2.473.776.223,776 , fiili dolaşımdaki pay oranı %23 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845912
BIST
14:44102.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 562,07
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:446,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
14:447,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4518
En Düşük
7,3878
14:44382,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,56
|Açılış
|: 382,49
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.133.099
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.491.049
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.388.205
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.003.800
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|69.146.566
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,45
|859.886.127
|% 5,24
|
|THYAO
|10,95
|469.631.164
|% 1,39
|
|GARAN
|7,72
|428.950.123
|% -0,39
|
|ASELS
|29,40
|383.757.682
|% 0,68
|
|MGROS
|34,50
|361.705.432
|% 4,74
|
|EKGYO
|1,35
|214.501.684
|% 3,05
|
|AFYON
|2,86
|198.453.961
|% 2,51
|
|ALKIM
|13,45
|859.886.127
|% 5,24
|
|KRDMD
|2,48
|160.322.238
|% 0,81
|
|ODAS
|1,87
|116.766.643
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3016
|8,3432
|% 0,36
|
|Frank
|7,0076
|7,0498
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8041
|1,8132
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,90
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.502
|5,70
|
|Tam
|2.543
|2.568
|5,80
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|0,73
|