***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarT. Halk Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000 TL'den 2.473.776.223,776 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 21.05.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 2.473.776.223,776 , fiili dolaşımdaki pay oranı %23 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845912BIST