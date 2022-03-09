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***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

09.03.2022 12:27
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu


***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )

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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

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T. Halk Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin 2.473.776.223,776 TL'den 4.969.120.730,294 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 10.03.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 4.969.120.730,294, fiili dolaşımdaki pay oranı %11 olarak dikkate alınacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008664


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GZNMI 16,94 402.020 % 10,00  
SASA 55,80 1.379.209.305 % 9,95  
GRSEL 9,07 310.185 % 9,94  
ROYAL 3,60 255.370 % 9,09  
AVOD 1,86 48.389.607 % 8,14  
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Sterlin 19,1856 19,2818 % 1,59  
Frank 15,7182 15,8129 % 1,40  
Riyal 3,8964 3,9160 % 1,41  
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Altın Ons 2.026 2.026 -25,03  
Altın Gr. 956 956 2,01  
Cumhuriyet 6.346 6.442 99,00  
Tam 6.307 6.469 91,92  
Yarım 3.048 3.129 44,46  
Çeyrek 1.529 1.565 22,23  
Gümüş.Ons 26,09 26,12 -0,34  
Gümüş Gr. 12,32 12,34 0,05  
B. Petrol 129 129 0,96  
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