***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
09.03.2022 12:27
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T. Halk Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin 2.473.776.223,776 TL'den 4.969.120.730,294 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 10.03.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 4.969.120.730,294, fiili dolaşımdaki pay oranı %11 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008664
BIST
12:252.052
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 40,60
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
12:2514,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1972
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
12:2516,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,3052
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1143
En Düşük
15,7698
12:25956,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,09
|Açılış
|: 956,11
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler12:25
|GZNMI
|16,94
|402.020
|% 10,00
|
|SASA
|55,80
|1.379.209.305
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|310.185
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,86
|48.389.607
|% 8,14
|
|EDIP
|3,33
|6.541.665
|% -6,46
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|PAMEL
|101,50
|4.953.087
|% -4,06
|
|BRLSM
|9,27
|10.797.682
|% -3,94
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|THYAO
|26,12
|2.789.447.619
|% 3,24
|
|KRDMD
|14,99
|1.405.964.278
|% 2,74
|
|SASA
|55,80
|1.379.209.305
|% 9,95
|
|KOZAL
|146,30
|1.352.374.497
|% 1,18
|
|SISE
|13,45
|969.254.201
|% 4,18
|
|THYAO
|26,12
|2.789.447.619
|% 3,24
|
|ODAS
|1,50
|150.260.783
|% 5,63
|
|KRDMD
|14,99
|1.405.964.278
|% 2,74
|
|YKBNK
|3,68
|328.654.176
|% 1,66
|
|SISE
|13,45
|969.254.201
|% 4,18
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6453
|14,6478
|% 1,36
|
|Euro
|16,0881
|16,1096
|% 1,93
|
|Sterlin
|19,1856
|19,2818
|% 1,59
|
|Frank
|15,7182
|15,8129
|% 1,40
|
|Riyal
|3,8964
|3,9160
|% 1,41
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|-25,03
|
|Altın Gr.
|956
|956
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.346
|6.442
|99,00
|
|Tam
|6.307
|6.469
|91,92
|
|Yarım
|3.048
|3.129
|44,46
|
|Çeyrek
|1.529
|1.565
|22,23
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|0,05
|
|B. Petrol
|129
|129
|0,96
|