HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.011.028
|% 10,00
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8453
|7,8846
|% -0,32
|Frank
|6,7677
|6,8085
|% 0,03
|Riyal
|1,7164
|1,7250
|% 0,47
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,65
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,67
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|Tam
|2.056
|2.108
|25,25
|Yarım
|994
|1.020
|12,21
|Çeyrek
|498
|510
|6,11
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,34
|-0,59
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,12
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|-0,02
Seans Raporu
- 12:50XU100 Endeks seansı %-6, 44 değişimle 82233 puandan
- 12:49XU100 Endeks seansı %-6, 41 değişimle 82254 puandan
- 12:48XU100 Endeks seansı %-6, 39 değişimle 82270 puandan
- 12:47XU100 Endeks seansı %-6, 36 değişimle 82295 puandan
- 12:46XU100 Endeks seansı %-6, 32 değişimle 82336 puandan