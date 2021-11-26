***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 15:35
***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979812
BIST
16:521.770
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -49,15
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:5212,3961
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,3963
|Açılış
|: 12,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3961
En Düşük
11,9402
16:5213,9961
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 0,5287
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9997
En Düşük
13,3965
16:52714,49
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 24,19
|Açılış
|: 714,49
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ARMDA
|63,25
|4.453.858
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.792.125
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.630.926
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.773.911
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.294.682
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|624.223.020
|% -9,96
|
|THYAO
|16,91
|3.115.795.630
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.830.435
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,58
|392.119.518
|% -9,90
|
|THYAO
|16,91
|3.115.795.630
|% -9,96
|
|SASA
|39,66
|1.548.949.936
|% 1,33
|
|GARAN
|11,48
|1.434.755.313
|% -2,21
|
|HALKB
|5,01
|1.168.020.497
|% -4,57
|
|YKBNK
|3,20
|1.161.095.435
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.161.095.435
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,21
|715.535.516
|% 0,00
|
|HALKB
|5,01
|1.168.020.497
|% -4,57
|
|THYAO
|16,91
|3.115.795.630
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|267.982.174
|% 0,60
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3844
|12,3961
|% 3,30
|
|Euro
|13,9807
|13,9961
|% 3,93
|
|Sterlin
|16,3679
|16,4500
|% 2,69
|
|Frank
|13,2434
|13,3232
|% 3,71
|
|Riyal
|3,2704
|3,2868
|% 2,55
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|18,82
|
|Altın Gr.
|714
|714
|23,83
|
|Cumhuriyet
|4.706
|4.777
|157,00
|
|Tam
|4.679
|4.802
|153,65
|
|Yarım
|2.261
|2.323
|74,32
|
|Çeyrek
|1.134
|1.161
|37,16
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,28
|9,29
|0,18
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|-4,12
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:05BAGFS
Yüzde -60.77 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 081 adet işlem
-
17:04GLYHO
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 004, 737 adet işlem
-
17:03LUKSK
Yüzde -8.71 oranında düşüşle 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 197 adet işlem
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 65 kaybederek (% -2.82 ) 1, 571
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, KONKA, YONGA, OZBAL, PENTA, RAYSG, RALYH, DOBUR, YEOTK, ARMDA