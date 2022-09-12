***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 10:08
***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062282
BIST
11:333.606
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 84,17
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:3318,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:3318,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2856
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6017
En Düşük
18,3348
11:331.011,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.011,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:33
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|502.769.618
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|GARAN
|28,78
|1.628.096.612
|% 9,93
|
|ASUZU
|294,30
|263.554.064
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,16
|3.508.680
|% -4,98
|
|KLSYN
|3,00
|48.748.996
|% -4,15
|
|MZHLD
|73,50
|6.436.538
|% -3,61
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ASELS
|31,86
|2.992.409.159
|% 8,66
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|THYAO
|74,25
|2.321.161.451
|% 1,16
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|EKGYO
|5,32
|1.928.862.394
|% 4,11
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|KRDMD
|15,02
|1.597.282.321
|% 5,33
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2331
|18,2466
|% 0,07
|
|Euro
|18,5954
|18,6017
|% 1,56
|
|Sterlin
|21,2494
|21,3559
|% 0,85
|
|Frank
|19,0235
|19,1381
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,01
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.789
|6.844
|15,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,19
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,12
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
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11:48ADESE
Yüzde 5.71 oranında artışla 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 734, 319 adet işlem
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11:47CIMSA
Yüzde 7.82 oranında artışla 63.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 286, 750 adet işlem
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11:46VAKBN
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 559, 121 adet işlem
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11:44XU100
Endeks 3, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 43 üstünde . İşlem hacmi 38, 095.00 milyon TL de
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11:44HUBVC
Yüzde 5.64 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 025 adet işlem