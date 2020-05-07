***HALKB* *GARAN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***HALKB******GARAN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, HALKB, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018K4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018K4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS52019 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2020 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS52019 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52041 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843401BIST