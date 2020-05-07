***HALKB* *GARAN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
07.05.2020 17:44
***HALKB******GARAN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, HALKB, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018K4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018K4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS52019 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2020 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS52019 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52041 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 07/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843401
BIST
17:3298.705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 133,57
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:327,1541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0451
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:327,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:32391,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 391,49
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.096.989
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.171.380
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.973.988
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,98
|24.038.246
|% -8,22
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,84
|25.107.877
|% -7,61
|
|RAYSG
|7,35
|54.017.164
|% -6,13
|
|MAALT
|72,05
|16.766.106
|% -4,57
|
|KRDMD
|2,63
|1.262.754.439
|% 6,05
|
|GARAN
|8,02
|1.077.990.503
|% -0,62
|
|SASA
|9,22
|608.411.143
|% 2,79
|
|THYAO
|10,65
|597.463.969
|% 0,85
|
|TSPOR
|5,41
|419.476.982
|% 4,04
|
|KRDMD
|2,63
|1.262.754.439
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,13
|304.301.948
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.077.990.503
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,13
|341.917.007
|% -1,88
|
|PETKM
|3,59
|372.623.855
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7754
|8,8194
|% -0,95
|
|Frank
|7,3097
|7,3537
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9032
|1,9127
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|12,10
|
|Altın Gr.
|392
|393
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.567
|17,90
|
|Tam
|2.585
|2.634
|18,30
|
|Yarım
|1.261
|1.287
|9,00
|
|Çeyrek
|629
|644
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,14
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,05
|
|B. Petrol
|30,76
|30,76
|1,04
|
Seans Raporu
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-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 63 kaybederek (% -0.07 ) 115, 326
-
17:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, SASA
-
17:46XU100
Endeks 98, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 099.00 milyon TL de
-
17:45OLMIP
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 626, 041 adet işlem
-
17:44PAPIL
Yüzde 7.33 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 818, 450 adet işlem