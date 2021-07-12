Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB* *GEDIK* *ALNTF* *USAK* *BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

12.07.2021 17:14



***HALKB******GEDIK******ALNTF******USAK******BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BRKT, GEDIK, HALKB, USAK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/07/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72159 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72159 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM72117 FİNANSMAN BONOSU 12/07/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82147 FİNANSMAN BONOSU 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950351


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.347
Değişim :  -0,75% |  -10,12
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.357  
En Yüksek
1.360 En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 33,92 27.813.155 % 9,99  
EDATA 7,39 105.716.628 % 9,97  
KGYO 6,07 23.022.679 % 9,96  
MERIT 16,04 1.722.167 % 9,94  
EDIP 3,47 54.307.068 % 9,81  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6073 8,6107 % -0,28  
Euro 10,1572 10,1637 % -0,87  
Sterlin 11,8619 11,9214 % -0,77  
Frank 9,3330 9,3893 % -0,69  
Riyal 2,2863 2,2978 % -0,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 2,42  
Altın Gr. 500 500 -1,26  
Cumhuriyet 3.316 3.366 17,00  
Tam 3.299 3.382 15,54  
Yarım 1.595 1.636 7,52  
Çeyrek 800 818 3,76  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 -0,15  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,07  
B. Petrol 76,52 76,52 1,36  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru