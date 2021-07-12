***HALKB* *GEDIK* *ALNTF* *USAK* *BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***HALKB******GEDIK******ALNTF******USAK******BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, BRKT, GEDIK, HALKB, USAKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/07/2021 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72159 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72159 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM72117 FİNANSMAN BONOSU 12/07/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82147 FİNANSMAN BONOSU 12/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950351BIST