***HALKB* *GEDIK* *ALNTF* *USAK* *BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
12.07.2021 17:14
***HALKB******GEDIK******ALNTF******USAK******BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BRKT, GEDIK, HALKB, USAK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/07/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72159 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72159 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM72117 FİNANSMAN BONOSU 12/07/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82147 FİNANSMAN BONOSU 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950351
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