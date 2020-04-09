***HALKB* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKB******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalkbank Genel Müdürlük binası olarak kullanılan "Ataşehir Finans Kule" binamızın Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne kiralama süresi, 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık 1.556.000.-TL+KDV kira bedeli üzerinden, yeni bir kira sözleşmesi imzalanarak 1 yıl daha uzatılmıştır. (İlgili gayrimenkulün 2019 yılsonu değerleme çalışmaları kapsamında, Net Kurumsal Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 20.12.2019 tarihli son ekspertiz raporunda aylık kira ekspertiz değeri 1.556.000.-TL+KDV olarak tespit edilmiştir. İlgili rapor 20.12.2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837018BIST