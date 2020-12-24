***HALKB* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 18:12
***HALKB******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [HALKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Şirketimiz mülkiyetinde bulunan ve T.Halk Bankası A.Ş. ile olan 5 yıllık kira sözleşme süresi 30.10.2020 tarihinde dolan ekli listede yer verilen 14 adet gayrimenkulün, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 5 yıllığına T.Halk Bankası A.Ş.'ne kiralanması hususunda sözleşme imzalanmış olup, yeni dönem (yıllık) kira artışlarının, her yıl Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalaması oranında uygulanması kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894802
BIST
17:591.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,26
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
17:597,5911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
17:599,2536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0766
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
17:59457,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,09
|Açılış
|: 457,96
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|33,66
|317.550.372
|% 10,00
|
|YAPRK
|55,00
|3.207.839
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.378.316
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.150.115.874
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,36
|876.747.939
|% -9,92
|
|GEDZA
|27,58
|46.851.615
|% -8,80
|
|PEKGY
|2,83
|803.992.523
|% -8,71
|
|NIBAS
|65,00
|22.091.916
|% -7,14
|
|GARAN
|9,96
|3.441.934.929
|% 0,00
|
|THYAO
|12,78
|1.821.513.883
|% 2,57
|
|PETKM
|5,12
|1.809.500.717
|% 1,39
|
|IPEKE
|13,75
|1.706.134.122
|% 8,70
|
|ECILC
|7,88
|1.481.926.838
|% 8,24
|
|SKBNK
|1,50
|1.169.389.650
|% -5,06
|
|PETKM
|5,12
|1.809.500.717
|% 1,39
|
|GARAN
|9,96
|3.441.934.929
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,03
|951.606.244
|% -0,66
|
|PEKGY
|2,83
|803.992.523
|% -8,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5851
|7,5886
|% -0,68
|
|Euro
|9,2446
|9,2536
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,2435
|10,2949
|% -0,46
|
|Frank
|8,4783
|8,5294
|% -1,08
|
|Riyal
|2,0156
|2,0257
|% -0,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|50,90
|50,90
|-0,34
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59PARSN
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 643 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 680 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 33, 616.00 milyon TL de
-
17:57PARSN
Yüzde 5.69 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 489 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 5.31 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 252 adet işlem