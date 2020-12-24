***HALKB* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKB******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Şirketimiz mülkiyetinde bulunan ve T.Halk Bankası A.Ş. ile olan 5 yıllık kira sözleşme süresi 30.10.2020 tarihinde dolan ekli listede yer verilen 14 adet gayrimenkulün, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 5 yıllığına T.Halk Bankası A.Ş.'ne kiralanması hususunda sözleşme imzalanmış olup, yeni dönem (yıllık) kira artışlarının, her yıl Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalaması oranında uygulanması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894802BIST