***HALKB* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKB******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş., grup firması olan Faver Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.' nin borçlu olduğu Şirketimiz Ana Ortağı Banka arasında Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mah. 4932 ada, 1 parselde kain, G24B24B4D pafta nolu, 59.314,46 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere "İş Birliği Protokolü" akdedilmiştir. Taraflar ile yapmış olduğumuz anlaşmaya göre, bu projeden elde edilecek hasılatın %65'i Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'nin (yüklenici), %30'u Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'nin borçlu olduğu ana ortağımız Banka'nın ve %5'i de Şirketimiz payı (Şirketimizin beklenen asgari hasılat payı tutarı 30 milyon TL) olacaktır. Ayrıca bu protokol kapsamında, Şirketimiz ile ana ortağımız Banka arasında, bedeli Banka'nın toplam hasılat payından vadeli olarak karşılanacak arsaya ilişkin "Taşınmaz Satış Protokolü" imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986770BIST