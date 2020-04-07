***HALKB* *HLVKS* *GARAN* *ISMEN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***HALKB******HLVKS******GARAN******ISMEN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, HLVKS, ISMEN, HALKB, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42028 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD42051 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD42077 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD42085 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2020 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS42010 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2020 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS42010 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL42034 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82022 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB92013 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835953BIST