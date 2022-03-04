***HALKB* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***HALKB******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sermayesinin 2.473.776.223,776 TL'den 4.969.120.730,294 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 2.495.344.506,518 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli paylar için 5,37TL fiyatla alıcı Türkiye Varlık Fonu'na Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 9 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007448BIST