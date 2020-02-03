***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.02.2020Vade (Gün Sayısı) 62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL22051Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 1,9853Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 04.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.12.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli, 50.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL22051 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank bonosunun kupon oranı %1,9853 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 04.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816801BIST