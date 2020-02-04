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***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2020 11:19
GÜNCEL HABERLER



***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL22051
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 1,9853 992.650 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 50.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.12.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli, 50.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL22051 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (04.02.2020) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816930


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 11,75 23.043.499 % 17,97  
TEKTU 1,58 262.730.789 % 16,18  
HLGYO 1,72 215.843.603 % 15,44  
DOKTA 88,55 31.686.616 % 15,00  
GYHOL 23,00 512.558 % 13,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7706 7,8096 % 0,25  
Frank 6,1464 6,1835 % -0,36  
Riyal 1,5895 1,5975 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.563 1.563 -13,39  
Altın Gr. 301 301 -2,56  
Cumhuriyet 1.995 2.025 -15,00  
Tam 1.984 2.034 -17,41  
Yarım 959 984 -8,42  
Çeyrek 481 492 -4,22  
Gümüş.Ons 17,65 17,70 0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
B. Petrol 55,44 55,44 0,35  
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