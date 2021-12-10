***HALKB* *YATVK* *QNBFB* *DENIZ* *SEKFA* *EKTVK* *EMVAR* *ZKBVK* *BRKT* *YKBNK* *GLBMD* *ORFIN* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***HALKB******YATVK******QNBFB******DENIZ******SEKFA******EKTVK******EMVAR******ZKBVK******BRKT******YKBNK******GLBMD******ORFIN******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, DENIZ, EKTVK, EMVAR, GLBMD, ORFIN, QNBFB, SEKFA, HALKB, ULUFA, YATVK, YKBNK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. demeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12215 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42238 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72219 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72227 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72235 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92213 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfaEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMKA2117 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42239 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52212 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA2127 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA2143 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2118 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2126 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12227 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFKA2118 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52227 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA2116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA2116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982734BIST