***HALKB* *YATVK* *QNBFB* *DENIZ* *SEKFA* *EKTVK* *EMVAR* *ZKBVK* *BRKT* *YKBNK* *GLBMD* *ORFIN* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
10.12.2021 17:21
***HALKB******YATVK******QNBFB******DENIZ******SEKFA******EKTVK******EMVAR******ZKBVK******BRKT******YKBNK******GLBMD******ORFIN******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, EKTVK, EMVAR, GLBMD, ORFIN, QNBFB, SEKFA, HALKB, ULUFA, YATVK, YKBNK, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. deme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12215 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42238 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72219 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72227 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72235 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92213 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVKA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMKA2117 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42239 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52212 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA2127 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA2143 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2118 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2126 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12227 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFKA2118 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52227 FİNANSMAN BONOSU 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA2116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA2116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982734
BIST