***HALKB* *YATVK* *QNBFB* *SEKFA* *ISGYO* *SMRFA* *YKBNK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***HALKB******YATVK******QNBFB******SEKFA******ISGYO******SMRFA******YKBNK******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [SMRFA, HALKB, QNBFB, GLBMD, SEKFA, ISGYO, YKBNK, YATVK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF22228 20.000.000 17.09.2021 04.02.2022 21.09.2021- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALK2150 103.000.000 17.09.2021 12.11.2021 21.09.2021- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32214 124.500.000 17.09.2021 18.03.2022 21.09.2021- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKA2125 52.828.000 17.09.2021 17.12.2021 21.09.2021- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFHA2134 22.662.300 17.09.2021 22.12.2021 21.09.2021- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY12219 75.000.000 17.09.2021 14.01.2022 21.09.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42236 200.000.000 17.09.2021 15.04.2022 21.09.2021- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS42216 61.980.000 17.09.2021 14.04.2022 21.09.2021İlgili Şirketler [SMRFA, HALKB, QNBFB, GLBMD, SEKFA, ISGYO, YKBNK, YATVK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964330BIST