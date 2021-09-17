***HALKB* *YATVK* *QNBFB* *SEKFA* *ISGYO* *SMRFA* *YKBNK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
17.09.2021 18:01
***HALKB******YATVK******QNBFB******SEKFA******ISGYO******SMRFA******YKBNK******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SMRFA, HALKB, QNBFB, GLBMD, SEKFA, ISGYO, YKBNK, YATVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF22228 20.000.000 17.09.2021 04.02.2022 21.09.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALK2150 103.000.000 17.09.2021 12.11.2021 21.09.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32214 124.500.000 17.09.2021 18.03.2022 21.09.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKA2125 52.828.000 17.09.2021 17.12.2021 21.09.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFHA2134 22.662.300 17.09.2021 22.12.2021 21.09.2021
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY12219 75.000.000 17.09.2021 14.01.2022 21.09.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42236 200.000.000 17.09.2021 15.04.2022 21.09.2021
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS42216 61.980.000 17.09.2021 14.04.2022 21.09.2021
İlgili Şirketler [SMRFA, HALKB, QNBFB, GLBMD, SEKFA, ISGYO, YKBNK, YATVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964330
BIST