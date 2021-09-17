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***HALKB* *YATVK* *QNBFB* *SEKFA* *ISGYO* *SMRFA* *YKBNK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

17.09.2021 18:01



***HALKB******YATVK******QNBFB******SEKFA******ISGYO******SMRFA******YKBNK******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRFA, HALKB, QNBFB, GLBMD, SEKFA, ISGYO, YKBNK, YATVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF22228 20.000.000 17.09.2021 04.02.2022 21.09.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALK2150 103.000.000 17.09.2021 12.11.2021 21.09.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32214 124.500.000 17.09.2021 18.03.2022 21.09.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKA2125 52.828.000 17.09.2021 17.12.2021 21.09.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFHA2134 22.662.300 17.09.2021 22.12.2021 21.09.2021
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY12219 75.000.000 17.09.2021 14.01.2022 21.09.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42236 200.000.000 17.09.2021 15.04.2022 21.09.2021
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS42216 61.980.000 17.09.2021 14.04.2022 21.09.2021


İlgili Şirketler [SMRFA, HALKB, QNBFB, GLBMD, SEKFA, ISGYO, YKBNK, YATVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964330


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GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
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Riyal 2,2958 2,3073 % 1,32  
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Altın Gr. 487 487 6,29  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,52 22,55 -0,38  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 -0,02  
B. Petrol 74,92 74,92 -0,75  
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