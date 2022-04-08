***HALKB* *ZKBVK* *VAKVK* *QNBFB* *BRKT* *ISFIN* *YKBNK* *GLBMD* *CAGFA* *VAKBN* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının









12.04.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72217 699.000.000 08.04.2022 01.07.2022 12.04.2022- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK62210 20.700.000 08.04.2022 07.06.2022 12.04.2022- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT72225 350.000.000 08.04.2022 07.07.2022 12.04.2022İlgili Şirketler [HALKB, CAGFA, ZKBVK, VAKBN, QNBFB, VAKVK, ISFIN, ERGLI, YKBNK, GLBMD, BRKT]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018474BIST