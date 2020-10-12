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***HALKB* *ZORLF* *TEBNK* *USAK* *YKBNK* *VESTL* *ODEA* *AKBNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

12.10.2020 17:14
GÜNCEL HABERLER


AKBNK, ERGLI, ODEA, TEBNK, HALKB, USAK, VESTL, YKBNK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12155 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2016 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAE2081 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2028 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880808


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KERVT 7,70 422.176.041 % 10,00  
EGCYO 1,87 2.618.198 % 10,00  
RALYH 5,94 8.777.410 % 10,00  
FLAP 6,27 68.229.984 % 10,00  
DAGHL 12,10 2.418.524 % 10,00  
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Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 25,06 25,09 -0,08  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,01  
B. Petrol 41,65 41,65 -1,20  
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