***HALKB* *ZORLF* *VAKVK* *GARAN* *SEKFA* *YKBNK* *QNBFL* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***HALKB******ZORLF******VAKVK******GARAN******SEKFA******YKBNK******QNBFL******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, NURVK, QNBFL, SEKFA, HALKB, VAKVK, YKBNK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018C1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018C1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018D9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018D9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA42019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA42019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR42017 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH42011 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL42026 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42024 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42024 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42032 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42032 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT010420T19 DEVLET TAHVİLİ 01/04/2020 İtfaTCMB TRT010420T19 DEVLET TAHVİLİ 01/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT270923T11 DEVLET TAHVİLİ