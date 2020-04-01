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***HALKB* *ZORLF* *VAKVK* *GARAN* *SEKFA* *YKBNK* *QNBFL* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

01.04.2020 17:24
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******ZORLF******VAKVK******GARAN******SEKFA******YKBNK******QNBFL******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, NURVK, QNBFL, SEKFA, HALKB, VAKVK, YKBNK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018C1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018C1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018D9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018D9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA42019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA42019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR42017 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH42011 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL42026 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42024 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42024 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42032 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42032 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT010420T19 DEVLET TAHVİLİ 01/04/2020 İtfa
TCMB TRT010420T19 DEVLET TAHVİLİ 01/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT270923T11 DEVLET TAHVİLİ



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 2,75 21.621.181 % 10,00  
IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
MEGAP 1,76 427.835 % 10,00  
DARDL 4,62 2.662.270 % 10,00  
EGCYH 0,33 335.812 % 10,00  
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Sterlin 8,2769 8,3184 % 1,08  
Frank 6,8920 6,9336 % 0,56  
Riyal 1,7733 1,7822 % 1,18  
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Altın Ons 1.591 1.592 14,37  
Altın Gr. 342 342 5,97  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,99 14,04 0,04  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,04  
B. Petrol 25,02 25,02 -1,33  
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