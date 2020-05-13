***HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.05.2020 17:48
***HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası - Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFHLFKE2012
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/05/2020
Vadesi (Gün)
141
İtfa Tarihi
01/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844758
BIST
17:34100.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 925,98
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:346,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0184
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:347,5807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
17:34384,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,39
|Açılış
|: 384,46
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|908.453
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.696.552
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GEDIK
|18,80
|12.824.136
|% -9,44
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,94
|1.779.181.073
|% 5,54
|
|KRDMD
|2,47
|584.844.596
|% 3,35
|
|GARAN
|7,95
|578.673.505
|% 0,51
|
|THYAO
|10,67
|570.483.479
|% 0,28
|
|ECILC
|5,96
|537.285.328
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,47
|584.844.596
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,29
|189.186.192
|% -1,53
|
|ISFIN
|3,86
|532.841.380
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,20
|300.050.436
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|211.180.248
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5226
|8,5654
|% -0,35
|
|Frank
|7,1740
|7,2172
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|7,49
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-0,70
|
|Tam
|2.539
|2.575
|-0,80
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-0,40
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-0,03
|
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