***HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
01.10.2020 17:52
***HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFHLFK12118
Nominal Değer (TL)
130.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
01/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/10/2020
Vadesi (Gün)
106
İtfa Tarihi
15/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877814
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0415
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05474,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,22
|Açılış
|: 474,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MERKO
|13,20
|114.826.856
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.121.852
|% 9,97
|
|KAPLM
|17,67
|14.426.964
|% 9,96
|
|NATEN
|36,72
|462.587.468
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|4.422.762
|% -9,99
|
|CRFSA
|31,54
|134.613.231
|% -9,99
|
|TURSG
|6,02
|1.460.470.406
|% 5,99
|
|AVOD
|7,35
|818.798.654
|% 7,46
|
|PGSUS
|46,78
|493.173.242
|% 1,26
|
|NATEN
|36,72
|462.587.468
|% -10,00
|
|GOZDE
|5,66
|415.041.706
|% 1,25
|
|TURSG
|6,02
|1.460.470.406
|% 5,99
|
|EKGYO
|1,73
|317.651.516
|% 0,00
|
|ODAS
|2,79
|342.855.733
|% -1,76
|
|AVOD
|7,35
|818.798.654
|% 7,46
|
|GOZDE
|5,66
|415.041.706
|% 1,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7370
|7,7446
|% 0,30
|
|Euro
|9,0834
|9,0999
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,9360
|9,9859
|% 0,10
|
|Frank
|8,3916
|8,4422
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0584
|2,0688
|% 0,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|20,54
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,47
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-1,81
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
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17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
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17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051