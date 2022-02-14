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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

14.02.2022 19:31
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01/01/2021-31/12/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001686


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,42 71.712 % 23,46  
ISKUR 934.230,00 934.230 % 10,00  
PKENT 719,10 9.019.260 % 9,99  
INVEO 32,48 217.811.592 % 9,95  
AYDEM 7,19 131.611.829 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5839 13,6079 % 0,12  
Euro 15,3621 15,3934 % 0,20  
Sterlin 18,3342 18,4261 % 0,50  
Frank 14,6259 14,7140 % 0,57  
Riyal 3,6124 3,6305 % 0,67  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 -0,98  
Altın Gr. 818 819 10,36  
Cumhuriyet 5.396 5.477 44,00  
Tam 5.370 5.505 44,91  
Yarım 2.596 2.663 21,73  
Çeyrek 1.302 1.331 10,86  
Gümüş.Ons 23,87 23,90 0,02  
Gümüş Gr. 10,42 10,45 0,01  
B. Petrol 95,78 95,78 0,11  
Seans Raporu 18:05
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