***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2022-31/12/2022 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE PDF DOSYASI OLARAK VERİLMEKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114913BIST