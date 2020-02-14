***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler272.250 -95 9.222 88.647 370.024Yeni Bakiye272.250 -95 9.222 88.647 370.024Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.036 7.036İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.750 -50.750Kar Dağıtımı4.694 -4.694Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.694 -4.694Dönem Sonu Bakiyeler323.000 -95 13.916 33.203 7.036 377.060Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 323.000 -95 13.916 40.239 377.060Yeni Bakiye20 323.000 -95 13.916 40.239 377.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.153 9.153Kar Dağıtımı1.044 -22.551 -21.507Dağıtılan Temettü-20.507 -21.507Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.044 -1.044Dönem Sonu Bakiyeler20 323.000 -95 14.960 17.688 9.153 364.706Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ322.356 272.064FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ22 322.356 272.064Finansal Kiralama Gelirleri322.356 272.064FİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -270.671 -173.359Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-204.461 -115.863Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-179İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-62.109 -52.988Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.922 -4.508BRÜT KAR (ZARAR)51.685 98.705ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -23.854 -19.964Personel Giderleri-17.443 -14.793Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-125 -239Genel İşletme Giderleri-6.286 -4.932BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)27.831 78.741DİĞER FAALİYET GELİRLERİ25 929.095 2.360.905Bankalardan Alınan Faizler3.491 218Temettü Gelirleri413 322Türev Finansal İşlemler Karı5.225Kambiyo İşlemleri Karı861.870 2.324.723Diğer63.321 30.417KARŞILIK GİDERLERİ26 -89.861 -71.576Özel Karşılıklar-89.861 -34.576Diğer-37.000DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)27 -854.254 -2.320.783Türev Finansal İşlemlerden Zarar-1.723Kambiyo İşlemleri Zararı-851.139 -2.316.078Diğer-3.115 -2.982NET FAALİYET KARI (ZARARI)12.811 47.287BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.811 47.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)28 -3.658 -40.251Cari Vergi Karşılığı-23.215Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.658 -17.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9.153 7.036DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9.153 7.036Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.153 7.036Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı44.205 24.544Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri294.817 229.436Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-264.076 -158.744Alınan Temettüler413 322Elde Edilen Diğer Kazançlar38.118 44.505Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7,25 8.234 3.686Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-23.729 -22.677Ödenen Vergiler-4.983 -34.426Diğer-4.589 -37.558Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-185.953 272Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış77.039 -522.858Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.041 39.523Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-327.635 511.909Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)60.602 -28.302Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-141.748 24.816YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller9 -405 -107Diğer-898 -586Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.303 -693FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit336.000 325.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-326.000 -295.000Temettü Ödemeleri-21.507Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-11.507 30.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.425 218Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-152.133 54.341Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 173.219 118.878Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 21.086 173.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.153 7.036DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.153 7.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 1.600 19.486 21.086 2.043 171.176 173.219GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)963.057 2.088.547 3.051.604 976.346 2.253.666 3.230.012Kiralama İşlemleri (Net)6 911.352 1.905.139 2.816.491 921.653 1.991.539 2.913.192Finansal Kiralama Alacakları1.280.029 2.173.309 3.453.338 1.485.616 2.279.737 3.765.353Kazanılmamış Gelirler (-)-368.677 -268.170 -636.847 -563.963 -288.198 -852.161Takipteki Alacaklar7 110.306 464.017 574.323 100.070 474.333 574.403Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -58.601 -280.609 -339.210 -45.377 -212.206 -257.583ORTAKLIK YATIRIMLARI8 1.818 1.818 1.818 1.818İştirakler (Net)1.818 1.818 1.818 1.818MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 2.585 2.585 537 537MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 1.679 1.679 1.277 1.277YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18 602 602 2.882 2.882ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 14.029 14.029 17.688 17.688DİĞER AKTİFLER12 25.534 123.831 149.365 15.249 95.269 110.518ARA TOPLAM1.010.904 2.231.864 3.242.768 1.017.840 2.520.111 3.537.951SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 801 801 5.002 5.002Satış Amaçlı801 801 5.002 5.002VARLIKLAR TOPLAMI1.011.705 2.231.864 3.243.569 1.022.842 2.520.111 3.542.953YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 505.434 1.906.701 2.412.135 388.575 2.344.840 2.733.415FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 1.684 356 2.040İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 322.896 322.896 317.276 317.276GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR17 3.569 3.569 40.318 40.318Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.569 3.569 3.318 3.318Diğer Karşılıklar37.000 37.000CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 87.186 51.037 138.223 23.795 51.089 74.884ARA TOPLAM920.769 1.958.094 2.878.863 769.964 2.395.929 3.165.893SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR20 364.706 364.706 377.060 377.060Ödenmiş Sermaye323.000 323.000 323.000 323.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-95 -95 -95 -95Kar Yedekleri14.960 14.960 13.916 13.916Yasal Yedekler14.960 14.960 13.916 13.916Kar veya Zarar26.841 26.841 40.239 40.239Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı17.688 17.688 33.203 33.203Dönem Net Kâr veya Zararı9.153 9.153 7.036 7.036YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.285.475 1.958.094 3.243.569 1.147.024 2.395.929 3.542.953Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR31.859.820 55.828.884 87.688.704 28.695.212 50.693.433 79.388.645VERİLEN TEMİNATLAR21 173.328 13.055 186.383 286.602 16.072 302.674TAAHHÜTLER37.526 37.526 120.912 120.912Cayılamaz Taahhütler21 37.526 37.526 120.912 120.912TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER2.184 1.017 3.201 1.609 1.609NAZIM HESAPLAR TOPLAMI32.035.332 55.880.482 87.915.814 28.983.423 50.830.417 79.813.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819237BIST