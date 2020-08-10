***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler323.000 -95 13.916 40.239 377.060Yeni Bakiye323.000 -95 13.916 40.239 377.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.690 -34.690Kar Dağıtımı1.044 -22.551 -21.507Dağıtılan Temettü-21.507 -21.507Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.044 -1.044Dönem Sonu Bakiyeler20 323.000 -95 14.960 17.688 -34.690 320.863Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 323.000 -95 14.960 26.841 364.706Yeni Bakiye20 323.000 -95 14.960 26.841 364.706Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.889 32.889Kar Dağıtımı457 -457Yedeklere Aktarılan Tutarlar457 -457Dönem Sonu Bakiyeler20 323.000 -95 15.417 26.384 32.889 397.595Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ170.032 157.228FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ22 170.032 157.228Finansal Kiralama Gelirleri170.032 157.228FİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -96.142 -142.517Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-84.237 -107.781Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-106 -75İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-10.524 -32.756Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.275 -1.905BRÜT KAR (ZARAR)73.890 14.711ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -12.863 -11.423Personel Giderleri-9.190 -8.786Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-212 -113Genel İşletme Giderleri-3.461 -2.524BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)61.027 3.288DİĞER FAALİYET GELİRLERİ25 477.120 422.298Bankalardan Alınan Faizler222 3.318Temettü Gelirleri764 413Kambiyo İşlemleri Karı463.196 374.404Diğer12.938 44.163KARŞILIK GİDERLERİ26 -20.830 -85.572Özel Karşılıklar-20.830 -85.572DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)27 -459.324 -374.003Kambiyo İşlemleri Zararı-457.762 -372.398Diğer-1.562 -1.605NET FAALİYET KARI (ZARARI)57.993 -33.989BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.993 -33.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)28 -25.104 -701Cari Vergi Karşılığı-19.097 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.007 -701SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)32.889 -34.690DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI32.889 -34.690Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32.889 -34.690Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı19.087 52.920Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri125.301 128.442Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-81.121 -89.440Alınan Temettüler764 413Elde Edilen Diğer Kazançlar7.445 27.142Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7,25 519 531Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-12.651 -12.814Ödenen Vergiler-21.929 -2.200Diğer759 846Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim261.420 151.021Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-748.976 12.438Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.215 3.836Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)981.187 138.780Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.994 -4.033Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı280.507 203.941YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller9 -755 -463Diğer-477Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.232 -463FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit98.724 210.467Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-323.812 -325.000Temettü Ödemeleri-21.507Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-225.088 -136.040Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi11.149 22.345Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)65.336 89.783Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 21.086 173.219Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 86.422 263.002Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32.889 -34.690DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.889 -34.690Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 15.556 70.866 86.422 1.600 19.486 21.086GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.718.519 2.035.694 3.754.213 963.057 2.088.547 3.051.604Kiralama İşlemleri (Net)6 1.667.952 1.868.081 3.536.033 911.352 1.905.139 2.816.491Finansal Kiralama Alacakları2.533.486 2.150.175 4.683.661 1.280.029 2.173.309 3.453.338Kazanılmamış Gelirler (-)-865.534 -282.094 -1.147.628 -368.677 -268.170 -636.847Takipteki Alacaklar7 109.166 468.535 577.701 110.306 464.017 574.323Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -58.599 -300.922 -359.521 -58.601 -280.609 -339.210ORTAKLIK YATIRIMLARI8 1.818 1.818 1.818 1.818İştirakler (Net)1.818 1.818 1.818 1.818MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 2.447 2.447 2.584 2.584MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 1.819 1.819 1.679 1.679YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18 0 0 602 602ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 8.022 8.022 14.029 14.029DİĞER AKTİFLER12 49.129 170.899 220.028 25.535 123.831 149.366ARA TOPLAM1.797.310 2.277.459 4.074.769 1.010.904 2.231.864 3.242.768SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 801 801 801 801Satış Amaçlı801 801 801 801VARLIKLAR TOPLAMI1.798.111 2.277.459 4.075.570 1.011.705 2.231.864 3.243.569YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 1.428.822 1.979.521 3.408.343 505.434 1.906.701 2.412.135FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 1.288 328 1.616 1.684 356 2.040İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 97.808 97.808 322.896 322.896GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR17 3.172 3.172 3.569 3.569Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.172 3.172 3.569 3.569CARİ VERGİ BORCU5.595 5.595ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 71.120 90.321 161.441 87.186 51.037 138.223ARA TOPLAM1.607.805 2.070.170 3.677.975 920.769 1.958.094 2.878.863SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR20 397.595 397.595 364.706 364.706Ödenmiş Sermaye323.000 323.000 323.000 323.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-95 -95 -95 -95Kar Yedekleri15.417 15.417 14.960 14.960Yasal Yedekler15.417 15.417 14.960 14.960Kar veya Zarar59.273 59.273 26.841 26.841Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26.384 26.384 17.688 17.688Dönem Net Kâr veya Zararı32.889 32.889 9.153 9.153YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.005.400 2.070.170 4.075.570 1.285.475 1.958.094 3.243.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR39.424.382 60.398.168 99.822.550 31.859.820 55.828.884 87.688.704VERİLEN TEMİNATLAR21 171.718 15.434 187.152 173.328 13.055 186.383TAAHHÜTLER20.419 20.419 37.526 37.526Cayılamaz Taahhütler21 20.419 20.419 37.526 37.526TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER2.453 1.173 3.626 2.184 1.017 3.201NAZIM HESAPLAR TOPLAMI39.598.553 60.435.194 100.033.747 32.035.332 55.880.482 87.915.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867653BIST