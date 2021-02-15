***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler323.000 -95 13.916 40.239 377.060Yeni Bakiye32.300 -95 13.916 40.239 377.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.153 9.153Kar Dağıtımı1.044 -22.551 -21.507Dağıtılan Temettü-21.507 -21.507Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.044 -1.044Dönem Sonu Bakiyeler323.000 -95 14.960 17.688 9.153 364.706Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 323.000 -95 14.960 26.841 364.706Yeni Bakiye20 323.000 -95 14.960 26.841 55.281 55.281Kar Dağıtımı457 -457Yedeklere Aktarılan Tutarlar457 -457Dönem Sonu Bakiyeler20 323.000 -95 15.417 26.384 55.281 419.987Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ366.211 322.356FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ22 366.211 322.356Finansal Kiralama Gelirleri366.211 322.356FİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -218.717 -270.671Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-199.281 -204.461Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-199 -179İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-16.958 -62.109Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.279 -3.922BRÜT KAR (ZARAR)147.494 51.685ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -26.372 -23.854Personel Giderleri-18.443 -17.443Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-471 -125Genel İşletme Giderleri-7.458 -6.286BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)121.122 27.831DİĞER FAALİYET GELİRLERİ25 1.302.812 929.095Bankalardan Alınan Faizler465 3.491Temettü Gelirleri764 413Kambiyo İşlemleri Karı1.268.648 861.870Diğer32.935 63.321KARŞILIK GİDERLERİ26 -71.546 -89.861Özel Karşılıklar-71.546 -89.861DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)27 -1.265.891 -854.254Kambiyo İşlemleri Zararı-1.260.118 -851.139Diğer-5.773 -3.115NET FAALİYET KARI (ZARARI)86.497 12.811BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.497 12.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)28 -31.216 -3.658Cari Vergi Karşılığı-23.141Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.075 -3.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)55.281 9.153DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI55.281 9.153Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.281 9.153Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı54.492 44.205Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri305.396 294.817Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-196.605 -264.076Alınan Temettüler764 413Elde Edilen Diğer Kazançlar10.175 38.118Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7,25 2.712 8.234Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-20.074 -23.729Ödenen Vergiler-36.528 -4.983Diğer-11.348 -4.589Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim189.049 -185.953Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-852.424 77.039Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış20.598 4.041Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)990.002 -327.635Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)30.873 60.602Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı243.541 -141.748YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller9 -735 -405Diğer-829 -898Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.564 -1.303FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit130.000 336.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-323.595 -326.000Temettü Ödemeleri-21.507Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-193.595 -11.507Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi31.755 2.425Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)80.137 -152.133Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar21.086 173.219Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar101.223 21.086Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)55.281 9.153DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.281 9.153Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 4.382 96.841 101.223 1.600 19.486 21.086GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.807.005 2.007.308 3.814.313 963.057 2.088.547 3.051.604Kiralama İşlemleri (Net)6 1.773.741 1.873.312 3.647.053 911.352 1.905.139 2.816.491Finansal Kiralama Alacakları2.636.241 2.172.305 4.808.546 1.280.029 2.173.309 3.453.338Kazanılmamış Gelirler (-)-862.500 -298.993 -1.161.493 -368.677 -268.170 -636.847Takipteki Alacaklar7 108.903 466.401 575.304 110.306 464.017 574.323Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -75.639 -332.405 -408.044 -58.601 -280.609 -339.210ORTAKLIK YATIRIMLARI8 1.818 1.818 1.818 1.818İştirakler (Net)1.818 1.818 1.818 1.818MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 2.961 2.961 2.585 2.585MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 1.792 1.792 1.679 1.679YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18 13.387 13.387 602 602ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 5.954 5.954 14.029 14.029DİĞER AKTİFLER12 36.536 191.302 227.838 25.534 123.831 149.365ARA TOPLAM1.873.835 2.295.451 4.169.286 1.010.904 2.231.864 3.242.768SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 779 779 801 801Satış Amaçlı779 779 801 801VARLIKLAR TOPLAMI1.874.614 2.295.451 4.170.065 1.011.705 2.231.864 3.243.569YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 1.495.627 1.928.622 3.424.249 505.434 1.906.701 2.412.135FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 2.087 155 2.242 1.684 356 2.040İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 129.301 129.301 322.896 322.896GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR17 4.502 4.502 3.569 3.569Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.502 4.502 3.569 3.569CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 72.389 117.395 189.784 87.186 51.037 138.223ARA TOPLAM1.703.906 2.046.172 3.750.078 920.769 1.958.094 2.878.863SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR20 419.987 419.987 364.706 364.706Ödenmiş Sermaye323.000 323.000 323.000 323.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-95 -95 -95 -95Kar Yedekleri15.417 15.417 14.960 14.960Yasal Yedekler15.417 15.417 14.960 14.960Kar veya Zarar81.665 81.665 26.841 26.841Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26.384 26.384 17.688 17.688Dönem Net Kâr veya Zararı55.281 55.281 9.153 9.153YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.123.893 2.046.172 4.170.065 1.285.475 1.958.094 3.243.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR39.587.500 63.930.344 103.517.844 31.859.820 55.828.884 87.688.704VERİLEN TEMİNATLAR21 170.065 998 171.063 173.328 13.055 186.383TAAHHÜTLER38.100 38.100 37.526 37.526Cayılamaz Taahhütler21 38.100 38.100 37.526 37.526TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER3.824 1.286 5.110 2.184 1.017 3.201NAZIM HESAPLAR TOPLAMI39.761.389 63.970.728 103.732.117 32.035.332 55.880.482 87.915.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909744BIST