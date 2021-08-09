***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalk Finansal Kiralama A.Ş'nin 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnot açıklamalarını ekte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956570BIST