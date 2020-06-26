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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

26.06.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
04/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01-31/12/2019
Tarih
24/06/2020
Saati
10:00
Adresi
Barbaros Mah. Şebboy Sok. N:4 Batı Ataşehir İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2020 günü saat 10:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mah.Şebboy Sok. N:4 Batı Ataşehir İstanbul adresinde , İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2020 tarih ve 55245014 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplatısına ilişkin Tutanak ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853112


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Riyal 1,8218 1,8310 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 -2,88  
Altın Gr. 389 389 -0,07  
Cumhuriyet 2.579 2.618 77,80  
Tam 2.592 2.603 -3,70  
Yarım 1.259 1.273 -1,80  
Çeyrek 630 637 -0,90  
Gümüş.Ons 17,80 17,85 0,03  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,02  
B. Petrol 40,95 40,95 -0,10  
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