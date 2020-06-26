***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
26.06.2020 15:19
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01-31/12/2019
Tarih
24/06/2020
Saati
10:00
Adresi
Barbaros Mah. Şebboy Sok. N:4 Batı Ataşehir İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2020 günü saat 10:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mah.Şebboy Sok. N:4 Batı Ataşehir İstanbul adresinde , İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2020 tarih ve 55245014 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplatısına ilişkin Tutanak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853112
BIST
15:43114.849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 710,52
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.796
15:436,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:437,6917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:43388,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 388,09
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.385.222
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|164.379.177
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.479.477
|% 9,87
|
|DAGI
|6,69
|35.058.303
|% 9,85
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.453.128
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,18
|230.875.444
|% -5,83
|
|IHGZT
|4,51
|25.903.781
|% -4,85
|
|LUKSK
|15,14
|1.465.607
|% -4,54
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4651
|8,5076
|% -0,26
|
|Frank
|7,2052
|7,2486
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-2,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|77,80
|
|Tam
|2.592
|2.603
|-3,70
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-1,80
|
|Çeyrek
|630
|637
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|
|B. Petrol
|40,95
|40,95
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:58GRNYO
Yüzde 5.35 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 310, 758 adet işlem
-
15:56SARKY
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 953 adet işlem
-
15:54XU100
Endeks 114, 835 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 9, 965.00 milyon TL de
-
15:53NIBAS
Yüzde 4.89 oranında artışla 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 434 adet işlem
-
15:51DAGHL
Yüzde 9.24 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 739 adet işlem