***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01-31/12/2020Tarih30/03/2021Saati10:30AdresiBarbaros Mah. Şebboy Sok. N:4 Batı Ataşehir İstanbulGündemEktedirAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarHalk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2021 günü saat 10:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mah.Şebboy Sok. N:4 Batı Ataşehir İstanbul adresinde , İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2021 tarih ve 62740050 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul Toplatısına ilişkin Tutanak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921865BIST