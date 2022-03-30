***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2021-31/12/2021Tarih30/03/2022Saati10:30AdresiBarbaros Mah.Şebboy Sok Numara: 4/1 34746 Batı Ataşehir İstanbulGündemEktedirAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarHalk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 tarih günü saat 10:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mah.Şebboy Sk.Numara: 4/1 34746 Batı Ataşehir İstanbul adresinde,İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2022 tarih ve 73265514 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Tutanak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014188BIST