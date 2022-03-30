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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.03.2022 18:38
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Tarih
30/03/2022
Saati
10:30
Adresi
Barbaros Mah.Şebboy Sok Numara: 4/1 34746 Batı Ataşehir İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 tarih günü saat 10:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mah.Şebboy Sk.Numara: 4/1 34746 Batı Ataşehir İstanbul adresinde,İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2022 tarih ve 73265514 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Tutanak ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014188


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