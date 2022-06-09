***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih09/06/2022Saati09:30AdresiBarbaros Mah.Şebboy Sok. N4/1 34746 Ataşehir-İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarHalk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.06.2022 tarihinde saat 09:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mah.Şebboy Sok. N4/1 34746 Ataşehir-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2022 tarih ve 75378872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve gündem ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036560BIST