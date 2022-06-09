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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

09.06.2022 18:18
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
09/06/2022
Saati
09:30
Adresi
Barbaros Mah.Şebboy Sok. N4/1 34746 Ataşehir-İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.06.2022 tarihinde saat 09:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mah.Şebboy Sok. N4/1 34746 Ataşehir-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2022 tarih ve 75378872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve gündem ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036560


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