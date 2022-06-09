***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
09.06.2022 18:18
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
09/06/2022
Saati
09:30
Adresi
Barbaros Mah.Şebboy Sok. N4/1 34746 Ataşehir-İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.06.2022 tarihinde saat 09:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mah.Şebboy Sok. N4/1 34746 Ataşehir-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2022 tarih ve 75378872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve gündem ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036560
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0517,2218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0956
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
17,0843
18:0518,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
18,3717
18:051.021,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.021,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2192
|17,2353
|% 0,64
|
|Euro
|18,4190
|18,4771
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,5283
|21,6363
|% 0,57
|
|Frank
|17,5403
|17,6460
|% 0,61
|
|Riyal
|4,5804
|4,6034
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,15
|
|B. Petrol
|124
|124
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
-
17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem