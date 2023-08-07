***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
07.08.2023 18:01
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
13/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2022-31/12/2022
Tarih
07/08/2023
Saati
10:00
Adresi
Barbaros Mah.Şebboy Sok Numara: 4/1 34746 Batı Ataşehir İstanbul
Gündem
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Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
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Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.08.2023 tarih günü saat 10:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mah.Şebboy Sk.Numara: 4/1 34746 Batı Ataşehir İstanbul adresinde,İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/08/2023 tarih ve 87815191 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Tutanak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181599
BIST