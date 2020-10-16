***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/09/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.09.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 746,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracını halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu kurumun 15.10.2020 tarih ve 64/1250 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882202BIST