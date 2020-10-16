***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
16.10.2020 17:07
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08/09/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.09.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 746,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracını halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu kurumun 15.10.2020 tarih ve 64/1250 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882202
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0277
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0311
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05482,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,74
|Açılış
|: 482,60
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9001
|7,9047
|% -0,35
|
|Euro
|9,2568
|9,2649
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,1808
|10,2318
|% -0,36
|
|Frank
|8,6040
|8,6558
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1013
|2,1118
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-10,05
|
|Altın Gr.
|482
|483
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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