***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
04.10.2021 10:01
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 1.200,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 1.200.000.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 30.09.2021 tarih ve 50/1431 sayılı kararı ile 1.020.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 180.000.000 TL değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavülde olan 190.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966328
BIST
12:151.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:158,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:1510,3104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0420
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:15499,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,94
|Açılış
|: 499,48
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.306.296
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.303.050
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|11.919.380
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.715.428
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.679.706
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.914.420
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,16
|159.512.001
|% -9,47
|
|CRFSA
|46,70
|26.347.234
|% -3,35
|
|YAPRK
|31,56
|28.704.162
|% -3,31
|
|MAREN
|9,83
|508.855.988
|% 7,55
|
|GARAN
|9,33
|417.238.882
|% 0,54
|
|TUPRS
|115,40
|335.087.432
|% 1,67
|
|THYAO
|14,15
|324.586.165
|% 0,71
|
|SISE
|8,16
|225.897.014
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,41
|221.405.270
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,79
|105.668.138
|% 1,13
|
|MAREN
|9,83
|508.855.988
|% 7,55
|
|GARAN
|9,33
|417.238.882
|% 0,54
|
|KIMMR
|3,42
|121.712.960
|% -0,87
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8687
|8,8731
|% 0,20
|
|Euro
|10,3049
|10,3104
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,0092
|12,0695
|% 0,42
|
|Frank
|9,5147
|9,5720
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3587
|2,3705
|% 0,20
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,99
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-0,04
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:26BERA
Yüzde 4.31 oranında artışla 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 681, 585 adet işlem
-
12:24AKCNS
Yüzde 7.59 oranında artışla 15.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 776 adet işlem
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, FROTO
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, EKGYO, TUPRS
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 29 artarak (% 0.10 ) 1, 230