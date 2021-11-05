***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.11.2021 10:37
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 1.200,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 1.200.000.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 30.09.2021 tarih ve 50/1431 sayılı kararı ile 1.020.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 180.000.000 TL değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavülde olan 190.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2021 tarih ve 50/1431 sayılı kararı uyarınca verilen 1.200.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde kalan 180.000.000 TL nominal tutarlık kısma kadar ihraç tavanı içeren ihraç belgesi ve eki kurul tarafından 04.11.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975054
BIST
10:571.579
En Yüksek
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|: 0,21%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.576
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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562,96
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:57
|GEDZA
|17,60
|11.222.369
|% 8,11
|
|IZFAS
|6,82
|2.987.130
|% 7,74
|
|RALYH
|8,84
|71.027.175
|% 7,67
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|KONTR
|79,05
|109.451.387
|% 5,75
|
|BASGZ
|25,24
|2.415.922
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|53.089.300
|% -9,99
|
|RODRG
|14,23
|805.834
|% -5,51
|
|DARDL
|2,79
|26.041.081
|% -5,42
|
|TETMT
|181,50
|2.078.547
|% -4,87
|
|THYAO
|17,05
|633.780.259
|% 0,47
|
|GARAN
|10,53
|531.024.731
|% 0,77
|
|TUPRS
|143,00
|301.827.142
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,10
|253.708.076
|% 2,44
|
|ASELS
|16,75
|195.502.950
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,10
|253.708.076
|% 2,44
|
|TSKB
|1,55
|152.796.253
|% 1,31
|
|GARAN
|10,53
|531.024.731
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,10
|54.662.574
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,99
|113.846.587
|% 0,34
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7205
|9,7262
|% 0,45
|
|Euro
|11,2362
|11,2468
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,0936
|13,1593
|% 0,31
|
|Frank
|10,6050
|10,6688
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5850
|2,5980
|% 0,29
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,89
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,03
|
|B. Petrol
|80,66
|80,66
|0,12
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Seans Raporu
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