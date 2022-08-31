***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
31.08.2022 11:17
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 20.07.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 1.700,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 1.500.000.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 25.08.2022 tarih ve 45/1272 sayılı kararı ile 1.250.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 250.000.000 TL değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavülde olan 250.200.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059043
BIST
11:333.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 6,55
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.163
11:3318,1986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
11:3318,1769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0336
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1696
11:331.003,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.003,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.002,65
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|48.977.965
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|20.421.089
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.201.102
|% 9,94
|
|KONTR
|233,20
|183.713.763
|% 9,38
|
|ESCAR
|43,20
|2.641.594
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.481.088
|% -9,98
|
|FLAP
|6,99
|61.646.605
|% -7,54
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|THYAO
|72,10
|3.133.621.770
|% 2,34
|
|HALKB
|8,27
|1.197.399.651
|% 5,48
|
|GARAN
|23,48
|1.106.790.287
|% -3,06
|
|PETKM
|13,56
|858.997.428
|% 0,82
|
|EKGYO
|4,01
|830.976.620
|% -0,50
|
|EKGYO
|4,01
|830.976.620
|% -0,50
|
|HALKB
|8,27
|1.197.399.651
|% 5,48
|
|VAKBN
|7,05
|830.636.994
|% 6,02
|
|YKBNK
|6,86
|746.907.266
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,84
|591.911.449
|% -1,51
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1863
|18,1986
|% -0,01
|
|Euro
|18,1691
|18,1769
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,1107
|21,2166
|% 0,03
|
|Frank
|18,5529
|18,6647
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8279
|4,8521
|% 0,15
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-10,25
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.739
|6.796
|-36,00
|
|Yarım
|3.284
|3.322
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,09
|
|B. Petrol
|96,44
|96,44
|-1,40
|
Seans Raporu
11:33
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11:48VAKBN
Yüzde 6.02 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 524, 209 adet işlem
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11:47DOGUB
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 768 adet işlem
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11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 34 artarak (% 0.15 ) 2, 821
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11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, DOGUB, PETUN, SMRTG
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11:46
ALGYO, SMRTG, ESEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında