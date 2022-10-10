***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.07.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 1.700,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 1.500.000.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 25.08.2022 tarih ve 45/1272 sayılı kararı ile 1.250.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 250.000.000 TL değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavülde olan 250.200.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1272 sayılı kararı uyarınca verilen 1.500.000.000.-TL ihraç tavanı içersinde kalan 250.000.000.-TL nominal tutarlık kısma kadar ihraç tavanı içeren ihraç belgesi ve eki kurul tarafından 07.10.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070068BIST