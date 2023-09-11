***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.06.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 2.000,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 2.000.000.000 TL olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193879BIST