***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.09.2020 16:54
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 746.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
04.09.2020 tarihinde yapılan Halk Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'na verilen yetki doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde, piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz, azami 746.000.000-TL (YediyüzkırkaltımilyonTürkLirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilerek/halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına, Söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı / dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Yönetiminin yetkili kılınmasına ve bu çerçevede Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına ve bu kapsamda borçlanma aracı ihracı için, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873988
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
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|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
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|Açılış
|: 7,5050
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|Önceki Kapanış
|: 7,4750
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7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,8250
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|Önceki Kapanış
|: 8,8150
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8,8473
En Düşük
8,7918
18:05466,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,85
|Açılış
|: 466,17
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|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
466,45
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4840
|7,4873
|% 0,44
|
|Euro
|8,8276
|8,8365
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7362
|9,7851
|% -0,46
|
|Frank
|8,1333
|8,1823
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|9,54
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,02
|
|B. Petrol
|39,97
|39,97
|-2,05
|