***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bono ve/veya tahvil İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 746.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 04.09.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 746,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracını halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu kurumun 15.10.2020 tarih ve 64/1250 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 halk finansal bavuru formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882332BIST