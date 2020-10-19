***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.10.2020 12:07
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bono ve/veya tahvil İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 746.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.09.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 746,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracını halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu kurumun 15.10.2020 tarih ve 64/1250 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 halk finansal bavuru formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882332
BIST
12:001.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
12:007,8935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0398
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
12:009,2688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0273
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
12:00484,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 484,92
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MARTI
|1,76
|58.621.183
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|14.239.111
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.561.424
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|73.247.760
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|6.395.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|6.132.774
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,35
|992.658.451
|% 2,37
|
|PETKM
|4,54
|437.199.042
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,97
|411.600.035
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|361.034.339
|% 5,52
|
|AKBNK
|5,33
|321.858.257
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,97
|411.600.035
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|361.034.339
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|213.839.395
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|195.555.413
|% -4,86
|
|GARAN
|7,35
|992.658.451
|% 2,37
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8901
|7,8935
|% -0,50
|
|Euro
|9,2650
|9,2688
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2251
|10,2764
|% 0,07
|
|Frank
|8,6067
|8,6585
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0980
|2,1085
|% -0,51
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|11,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,17
|