***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar09.06.2021 tarihinde yapılan Halk Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Toplantısında SPK'nın madde 31 tahtında, Şirketin Esas Sözleşmesi'nin ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesinin ve ‘'Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri'' başlıklı 16. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 1- Şirketimizin ‘'Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş'' olacağı yapıda kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Şirketimiz ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi arasında sözleşme imzalanmasına, 2- Sermaye Piyasası Kurulu (‘'SPK'') tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (‘'III-61.1'') (‘'Tebliğ'') 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketinin (‘'Halk VKŞ'') ‘'İhraççı Varlık Kiralama Şirketi'' olarak yetkilendirilmesine, Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 600.000.000.-TL (AltıyüzmilyonTürklirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, 3- İmzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941345BIST