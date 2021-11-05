***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.11.2021 10:37
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bono ve/veya Tahvil İhracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 1.200,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 1.200.000.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 30.09.2021 tarih ve 50/ 1431 sayılı kararı ile 1.020.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 180.000.000 TL değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavülde olan 190.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 57/1431 sayılı kararı uyarınca verilen 1.200.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde kalan 180.000.000 TL nominal tutarlık kısma kadar ihraç tavanı içeren ihraç belgesi ve eki kurul tarafından 04.11.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halk Fin. Kir. üst yazı.pdf
EK: 2 Halk Fin. Kir. İhraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975053
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