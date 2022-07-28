***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.07.2022 10:10
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
20.07.2022 tarihinde yapılan Halk Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'na verilen yetki doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde, piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz, azami 1.700.000.000-TL (BirmilyaryediyüzmilyonTürkLirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilerek/halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına, Söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı / dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Yönetiminin yetkili kılınmasına ve bu çerçevede Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına ve bu kapsamda borçlanma aracı ihracı için, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048433
BIST
11:292.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,51
|Açılış
|: 2.567
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|Önceki Kapanış
|: 2.544
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2.574
En Düşük
2.561
11:2917,9284
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,0330
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|Önceki Kapanış
|: 18,0450
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17,9291
En Düşük
17,8370
11:2918,3827
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|Önceki Kapanış
|: 18,2600
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En Düşük
18,2082
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|: 1.006,63
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|Önceki Kapanış
|: 997,24
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1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler11:27
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|KLRHO
|18,40
|22.512.379
|% 8,24
|
|VANGD
|4,43
|7.521.333
|% 8,05
|
|LIDFA
|10,02
|69.859.128
|% -8,24
|
|FENER
|51,10
|152.733.959
|% -6,41
|
|MTRKS
|58,50
|8.398.652
|% -5,87
|
|ALCTL
|31,50
|18.280.070
|% -2,72
|
|USAK
|2,17
|15.160.527
|% -2,69
|
|THYAO
|50,50
|1.353.641.282
|% 1,61
|
|SISE
|21,50
|904.942.140
|% 1,70
|
|YKBNK
|4,76
|581.286.087
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,24
|562.026.506
|% 0,62
|
|EREGL
|27,42
|409.356.143
|% 0,73
|
|EKGYO
|3,24
|562.026.506
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,76
|581.286.087
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,63
|171.594.735
|% 0,62
|
|TSKB
|2,58
|215.362.080
|% -1,53
|
|ISCTR
|5,22
|328.848.312
|% 1,75
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9195
|17,9276
|% 0,27
|
|Euro
|18,3299
|18,3593
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,7722
|21,8814
|% 0,47
|
|Frank
|18,6336
|18,7458
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7581
|4,7820
|% 0,25
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|12,64
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,73
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.756
|6.827
|36,00
|
|Yarım
|3.292
|3.337
|17,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,26
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,36
|