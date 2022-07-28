Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.07.2022 10:10
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
20.07.2022 tarihinde yapılan Halk Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Toplantısında SPK'nın madde 31 tahtında, Şirketin Esas Sözleşmesi'nin ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesinin ve ‘'Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri'' başlıklı 16. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 1- Şirketimizin ‘'Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş'' olacağı yapıda kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Şirketimiz ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi arasında sözleşme imzalanmasına, 2- Sermaye Piyasası Kurulu (‘'SPK'') tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (‘'III-61.1'') (‘'Tebliğ'') 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketinin (‘'Halk VKŞ'') ‘'İhraççı Varlık Kiralama Şirketi'' olarak yetkilendirilmesine, Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 800.000.000.-TL (SekizyüzmilyonTürklirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, 3- İmzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048434


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:462.568
Değişim :  0,94% |  23,84
Açılış :  2.567  
Önceki Kapanış :  2.544  
En Yüksek
2.574 En Düşük
2.561
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 29,04 172.517.713 % 10,00  
LUKSK 66,60 16.403.396 % 9,99  
AYES 24,92 1.453.883 % 9,97  
CMENT 37,50 1.154.813 % 9,97  
EMNIS 39,92 1.215.446 % 9,91  
daha fazla
13:44 Alış Satış %  
Dolar 17,9259 17,9477 % 0,38  
Euro 18,2073 18,2417 % -0,18  
Sterlin 21,6940 21,8028 % 0,10  
Frank 18,5985 18,7106 % 0,21  
Riyal 4,7607 4,7846 % 0,30  
daha fazla
13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 6,83  
Altın Gr. 1.005 1.005 7,52  
Cumhuriyet 6.718 6.820 87,00  
Tam 6.746 6.799 8,00  
Yarım 3.287 3.324 4,00  
Çeyrek 1.648 1.662 3,00  
Gümüş.Ons 19,35 19,37 0,27  
Gümüş Gr. 11,16 11,18 0,20  
B. Petrol 104 104 2,00  
Seans Raporu 13:44
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru