***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bono ve/veya Tahvil İhracına İlişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.07.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 1.700,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 1.500.000.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 25.08.2022 tarih ve 45/1272 sayılı kararı ile 1.250.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 250.000.000 TL değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavülde olan 250.200.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 HalkLeasing2023BasvuruFormu.pdfEK: 2 Halk_Leasing_Ihrac_Belgesi.pdfEK: 3 spk_onay_yazisi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058835BIST