***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.08.2022 14:05
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bono ve/veya Tahvil İhracına İlişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.07.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 1.700,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 1.500.000.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 25.08.2022 tarih ve 45/1272 sayılı kararı ile 1.250.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 250.000.000 TL değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavülde olan 250.200.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HalkLeasing2023BasvuruFormu.pdf
EK: 2 Halk_Leasing_Ihrac_Belgesi.pdf
EK: 3 spk_onay_yazisi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058835
BIST
13:583.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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En Düşük
3.111
13:5818,1932
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|Açılış
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1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler13:58
|DYOBY
|18,64
|63.953.437
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.408.488
|% 9,95
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|DOGUB
|8,65
|12.206.968
|% 9,91
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|SERVE
|36,44
|725.083
|% 9,43
|
|PRKME
|11,93
|47.635.136
|% 8,45
|
|MTRKS
|65,15
|3.637.175
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|2.903.413
|% -9,94
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|ANELE
|3,12
|39.473.796
|% -9,04
|
|QUAGR
|27,76
|96.021.457
|% -8,26
|
|AVOD
|2,38
|93.711.802
|% -7,75
|
|THYAO
|69,90
|4.016.030.372
|% 0,29
|
|PETKM
|13,85
|3.642.928.404
|% 5,73
|
|YKBNK
|6,83
|2.076.826.475
|% -2,43
|
|HALKB
|7,48
|2.022.415.256
|% 4,91
|
|VAKBN
|6,55
|1.666.197.837
|% 8,26
|
|YKBNK
|6,83
|2.076.826.475
|% -2,43
|
|HALKB
|7,48
|2.022.415.256
|% 4,91
|
|PETKM
|13,85
|3.642.928.404
|% 5,73
|
|VAKBN
|6,55
|1.666.197.837
|% 8,26
|
|EKGYO
|3,96
|980.075.681
|% 0,00
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1862
|18,1932
|% 0,16
|
|Euro
|18,1479
|18,1545
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2127
|21,3191
|% -0,23
|
|Frank
|18,7332
|18,8460
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8267
|4,8509
|% 0,13
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-10,43
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|-34,00
|
|Tam
|6.783
|6.832
|-99,00
|
|Yarım
|3.305
|3.340
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.670
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,11
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|B. Petrol
|100
|100
|0,57
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