***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.10.2022 10:26
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bono ve/veya tahvil ihracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.07.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 1.700,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 1.500.000.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 25.08.2022 tarih ve 45/1272 sayılı kararı ile 1.250.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 250.000.000 TL değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavülde olan 250.200.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1272 sayılı kararı uyarınca verilen 1.500.000.000.-TL ihraç tavanı içersinde kalan 250.000.000.-TL nominal tutarlık kısma kadar ihraç tavanı içeren ihraç belgesi ve eki kurul tarafından 07.10.2022 tarihinde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halk Fin.Kir.İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Halk Fin.Kir.üst yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070653
BIST
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11:5718,0738
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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|ERCB
|46,72
|40.416.752
|% 9,98
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|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
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|HUNER
|6,25
|129.372.501
|% 9,84
|
|YAYLA
|4,76
|51.927.820
|% 9,43
|
|SEKFK
|10,51
|19.185.349
|% 9,25
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|MARTI
|4,05
|43.068.889
|% -10,00
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|KIMMR
|6,48
|723.622
|% -10,00
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|INFO
|7,05
|63.579.233
|% -9,96
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|KUYAS
|9,80
|32.140.979
|% -9,84
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|MMCAS
|4,23
|217.046
|% -7,03
|
|THYAO
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|2.029.771.562
|% -0,29
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|SASA
|86,30
|1.588.894.937
|% 0,64
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|4,35
|878.432.910
|% 0,69
|
|ASELS
|32,50
|864.919.839
|% -0,85
|
|SISE
|29,96
|700.202.125
|% -0,27
|
|EKGYO
|4,35
|878.432.910
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|190.300.106
|% 1,75
|
|ODAS
|7,92
|586.652.372
|% 5,18
|
|AKFGY
|4,08
|285.201.482
|% 7,09
|
|YKBNK
|8,09
|497.577.945
|% 0,50
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5842
|18,5906
|% 0,08
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|Euro
|18,0668
|18,0785
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,4635
|20,5661
|% -0,09
|
|Frank
|18,5157
|18,6273
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% 0,02
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|11:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-2,11
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.710
|6.765
|-16,00
|
|Yarım
|3.269
|3.307
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|-1,53
|
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