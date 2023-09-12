***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.09.2023 17:18
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bono ve/veya Tahvil İhracına İlişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.06.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 2.000,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 2.000.000.000 TL olarak onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 3 SPK ONAY YAZISI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194193
BIST