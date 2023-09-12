***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bono ve/veya Tahvil İhracına İlişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.06.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 2.000,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 2.000.000.000 TL olarak onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 3 SPK ONAY YAZISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194193BIST