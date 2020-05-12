***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 636.560.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.10.2020Vade (Gün Sayısı) 141Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,14Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFKE2012Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,96676Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar636.560.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 01.10.2020 vade sonu tarihli 100.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844508BIST